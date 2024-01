Grande spavento per una donna al volante che all’alba di questa mattina si è ribaltata con l’auto sulla ss 292 a Cuglieri. Intorno alle ore 7 la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per una Ford Fiesta che, per cause ancora in fase di accertamento, era uscita dalla sede stradale impattando nella banchina alta e finendo la sua corsa su un fianco.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Cuglieri, che ha provveduto ad estrarre la donna alla guida ancora vincolata all’interno della vettura. La persona al volante è stata quindi soccorsa dal 118 e non ha riportato ferite particolarmente gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it