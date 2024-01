Corsa contro il tempo per il Cagliari Calcio nel calciomercato invernale. Ad appena un giorno dalla chiusura, il ds Nereo Bonato è al lavoro per garantire a mister Claudio Ranieri le pedine essenziali per lottare per la salvezza.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Cagliari starebbe lavorando con la Fiorentina per portare a termine un doppio colpo. I nomi sono quelli del centrale difensivo Yerry Mina e del centrocampista Antonin Baràk.

I due hanno trovato progressivamente sempre meno spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano, anche a causa di alcuni piccoli infortuni. Così ritengono quella rossoblù una destinazione gradita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it