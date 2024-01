Nuovi dettagli della love story conclusa tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice ha svelato che l’inizio della fine della loro storia si sarebbe registrata in un weekend sardo a Poltu Quatu.

I due erano stati invitati ad un torneo di padel in cui avrebbe giocato l’ex capitano della Roma. “Strano come funzioni la memoria: dopo tanti mesi passati ad arrovellarmi, solo in quel momento realizzai che quella ragazza l’avevo già vista a Poltu Quatu, in Sardegna, dove Francesco aveva partecipato a un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca. Lei non giocava, però era lì con i bambini“.

Un anno dopo, quando la storia è già ai titoli di coda, Ilary avrebbe ricordato al marito quella presenza inusuale. “Stupefatto per la mia memoria, mi disse di non ricordare affatto che lei fosse presente in quell’occasione, se lo sostenevo doveva essere vero. E comunque lui non la conosceva”.

