Un emigrato sardo con la passione per la pesca subacquea è stato denunciato dalla Capitaneria di Porto di Oristano per aver catturato e ucciso un esemplare di Altavela.

L’uomo era stato ripreso la scorsa estate con l’esemplare in riva al mare, a Torre del Pozzo. Le immagini avevano fatto il giro del web, e sono arrivate alla Capitaneria. Che, dopo averlo rintracciato, gli ha notificato la denuncia. Ora rischia una pena da quattro mesi a due anni.

“L’uccisione di un esemplare di questa specie è una condotta particolarmente grave in quanto pregiudica in maniera significativa la conservazione degli habitat naturali. E ne riduce la presenza con il rischio di una conseguente diminuzione riproduttiva se non addirittura di estinzione dell’esemplare” si legge in una nota.

