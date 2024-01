La libertà è una cosa bellissima. Lo dice Beniamino Zuncheddu ospite a “5 Minuti”, piccola striscia quotidiana condotta da Bruno Vespa su Raiuno.

“Non mi sembra neanche vero. In carcere? Si sopravvive. Pregavo tutti i giorni per la mia innocenza. Non mi sono mai rassegnato. Intanto ho lavorato in cucina, in lavanderia”.

E se Luigi Pinna, il super teste, risulta “una povera vittima. Non una, due volte”, al poliziotto che lo indicato non ha nulla da dire. “Ormai il passato è passato”.

In studio anche il suo avvocato e la procuratrice Francesca Nanni. Che svela: “Ho fatto solo il mio lavoro. Ma non ci fossimo riusciti, ci saremmo stati male”.

