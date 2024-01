Paura questa notte a Orosei per tre persone a bordo di una Fiat Seicento. Poco prima delle 23 il mezzo è uscito di strada per cause ancora da chiarire, andando a impattare contro una statua marmorea presente su un lato della via del Mare.

La squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta alle 23 circa, riuscendo a tirar fuori i tre malcapitati dall’auto, diventata una vera e propria “scatoletta” per l’impatto. I tre sono stati affidati alle cure del 118, presenti sul posto con due unità di base e una medicalizzata. Sul posto i Carabinieri di Orosei per i rilievi di rito.

