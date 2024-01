Dopo la rapina con sparatoria a tre furgoni portavalori all’altezza di Siligo, la statale 131 deve fare i conti anche con la viabilità in tilt. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia e si sono formate lunghissime code in prossimità del tratto interessato dall’assalto dei banditi.

Sul posto sono arrivati il sostituto procuratore Ermanno Cattaneo e il procuratore di Sassari Gianni Caria, mentre proseguono i rilevamenti delle forze dell’ordine. Sarà dunque un lungo lavoro d’indagine e la strada potrebbe restare chiusa per tutta la giornata.

Intanto la 131 in direzione sud è bloccata all’altezza del bivio per Ardara e il traffico è deviato sulla Sassari-Olbia.

