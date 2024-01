Evasione fiscale a Villamassargia, ai danni anche di 14 lavoratori.

In seguito ai controlli della Guardia di Finanza di Cagliari, la Compagnia di Iglesias ha operato in loco per ulteriori verifiche su una società operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Da queste ultime è emerso che l’azienda, nelle scritture contabili obbligatorie per gli anni d’imposta 2021 e 2022, ha liquidato le ritenute d’acconto ai fini dell’Irpef e del Tfr operate sulle buste paga, a fronte di stipendi effettivamente corrisposti al personale dipendente, ma ha omesso il versamento di quelle ritenute per un importo complessivo pari a quasi 40mila euro.

Un danno anche per i 14 lavoratori della società, del tutto ignari del mancato versamento. Per nove di questi, le ritenute non sono state versate per due annualità di imposta consecutive.

