Sono tanti gli esemplari di uccelli morti in modo anomalo a Selargius.

Precisamente, come segnalato dai residenti, lo strano fenomeno è stato osservato in via San Nicolò, nei pressi della Chiesa romanica San Giuliano, e in via San Marco.

Per questo il Grig ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico al Corpo forestale, Vigilanza ambientale e Comune di Selargius per appurare le cause di tale morìa e avviare le attività necessarie per la soluzione della problematica ambientale.

