Due uomini sono stati denunciati e per loro emesso un divieto di accesso ai locali pubblici per due anni dopo una violenta lite finita a coltellate in un bar di Ghilarza.

Secondo le ricostruzioni, i due stavano passando una serata abituale al bar quando la discussione si è accesa. La lite si è fatta furiosa e uno di loro ha estratto un coltello e sferrato un fendente contro il rivale.

La decisione del questore di Oristano, Giuseppe Giardina, di punire entrambi è dovuto al fatto che i due erano già stati denunciati per altre vicende analoghe. Il provvedimento è riferito ai comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello dove non potranno nemmeno sostare nelle vicinanze dei bar.

Nel caso in cui i due dovessero violare i divieti, rischierebbero fino a tre anni di reclusione e una multa fino a ventiquattromila euro.

