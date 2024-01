Una donna è morta in serata a Quartucciu per un infarto improvviso. Inutili i soccorsi giunti sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, la 62enne stava camminando in via Nazionale quando è svenuta improvvisamente. I passanti hanno notato la donna a terra ed hanno chiamato il 118. Quando l’ambulanza è arrivata, i soccorritori non hanno potuto far altro che attestare la morte.

Il traffico è stato deviato per consentire i rilievi da parte del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu.

