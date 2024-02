Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” a Siligo è stata riaperta, nella notte, anche la carreggiata in direzione Cagliari.

In seguito all’assalto ai tre portavalori messo in atto ieri mattina, le squadre Anas, con oltre 20 unità, sono state impegnate per circa 24 ore nelle operazioni di rimozione dei veicoli incendiati e di ripristino del piano viabile nel punto in cui si è verificato l’evento.

Per tutta la notte si sono svolte le attività per ripristinare in piena sicurezza la circolazione rimuovendo dalla sede stradale anche i numerosi chiodi utilizzati dai rapinatori.

Da ieri mattina, il personale Anas ha presidiato i punti di interruzione, sia in direzione Cagliari che in direzione Sassari, per la gestione della viabilità e per indirizzare gli utenti sui percorsi alternativi

Il traffico è di nuovo regolare in entrambe le direzioni.

