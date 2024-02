Udienza drammatica, quella tenutasi ieri al Tribunale di Tempio per il processo Grillo.

La presunta vittima della violenza sessuale di gruppo, assistita dall’avvocata Giulia Bongiorno, aveva chiesto di non vedere il video che documenta quanto successo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa della famiglia di Beppe Grillo, a Porto Cervo.

La giovane, dopo aver avuto diverse crisi, è uscita dall’aula e non ha quindi assistito all’esame di un primo video di pochi secondi.

Il collegio del Tribunale tempiese, presieduto dal magistrato Marco Contu, ha deciso quindi di non mostrare in aula gli altri quattro video.

La giovane è apparsa scossa e provata. Già prima dell’udienza, la legale Bongiorno aveva detto che “le condizioni di Silvia sono peggiorate”, chiedendo di tutelare la presunta vittima in aula. Per questo motivo, durante l’incontro di ieri, è stato posto un drappo nero di fronte alla ragazza, in modo tale che soltanto i giudici potessero vederla in volto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it