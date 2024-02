Il Cagliari ha chiuso per il difensore d’esperienza chiesto da Ranieri e dalla Fiorentina è arrivato Jerry Mina. Il giocatore è atterrato a Elmas questa mattina alle 8.30 e sarà subito a disposizione del tecnico.

Intanto sono ore caldissime sul fronte mercato, con la chiusura della sessione invernale fissata per le ore 20. I rossoblù cercano rinforzi a centrocampo e hanno definito il prestito secco fino a giugno di Gianluca Gaetano dal Napoli.

Inoltre il club sardo aspetta solo che la Fiorentina definisca un traquartista in entrata per il via libera all’uscita di Antonin Barak. Per il ceco c’è l’accordo sia con il club viola che con il calciatore per un prestito secco.

