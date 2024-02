Si è conclusa oggi con l’ultima seduta statutaria del Consiglio regionale la sedicesima legislatura della Regione Sardegna. L’ultima norma in discussione questa mattina è stata sul dimensionamento scolastico, proposta bipartisan per scongiurare il taglio delle autonomie.

La legge prevede che la Regione possa, “tenendo conto delle peculiarità geografiche, insediative, dei collegamenti viari e di specifiche condizioni, intervenire sull’organizzazione del servizio scolastico prevedendo il mantenimento di presìdi nelle istituzioni scolastiche che, con l’applicazione dei parametri statali, perderebbero l’autonomia”.

Nota dolente a margine è la poca presenza dei consiglieri, molti dei quali impegnati in campagna elettorale. “Sono contento che l’ultima seduta, che coincide con la Statutaria, si occupi di un tema importante come quello dell’istruzione e della capillarità dei plessi in tutta la Sardegna” ha comunque commentato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

