Il bottino della rapina di ieri ai tre portavalori ha fruttato ai banditi 4 milioni di euro. Questa la stima effettuata dalla Vigilpol dopo l’assalto a Siligo che ha visto cinque vigilanti feriti e un violento scontro a fuoco tra guardie e ladri.

Il commando, quantificato in circa dieci componenti, è tutt’ora in fuga. Intanto prosegue la caccia all’uomo, con la Squadra mobile di Sassari, coadiuvata dalle sezioni di altre questure, che sta eseguendo perquisizioni a tappeto in diverse case riconducibili a persone sospette.

Sulla 131 sono stati poi controllati 50 veicoli e 75 persone identificate nell’ambito delle indagini.

