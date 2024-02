Controlli a tappeto per mettere alle strette il commando che ieri ha sottratto 4 milioni di euro da tre portavalori sulla 131. Proseguono sulla principale arteria stradale sarda le verifiche di Polizia e Carabinieri per scovare i malviventi in fuga da ieri.

L’obiettivo è quello di non far muovere tranquillamente i criminali, per poi stanarli con le varie perquisizioni in casa che in queste ore stanno accompagnando i posti di blocco stradali. 50 i veicoli controllati e 75 le persone identificate secondo i dati forniti dai Carabinieri.

I militari inoltre cercano di riportare la calma tra gli automobilisti che transitano sulla 131, teatro ormai troppo spesso di scene da far west come quella di ieri all’altezza di Siligo.

