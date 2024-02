Dopo l’arrivo di questa mattina all’aeroporto di Elmas, il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto del colombiano Jerry Mina. Il difensore classe 1994, con un passato nel Barcellona e nell’Everton, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina.

Intanto i rossoblù salutano il giovane Jacopo Desogus. Il fantasista mai impiegato da Ranieri in Serie A passa in prestito al Gubbio fino a fine stagione. Il giovane calciatore riparte quindi dalla Serie C dopo l’esperienza dell’anno scorso nel Pescara di Zeman.

Domani sono invece previste le visite mediche di Gianluca Gaetano, in arrivo in prestito secco dal Napoli. Si complica invece l’affare Antonin Barak, al momento bloccato dalla Fiorentina e con scarse probabilità di via libera entro le 20 di stasera, quando la porta del mercato sarà chiusa.

