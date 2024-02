Era andata a sbattere con la sua Mercedes contro una Fiat Panda condotta da un 19enne, ma alla prova dell’etilometro era risultata tre volte sopra il tasso alcolemico consentito. Denunciata ad Arbus per guida in stato di ebbrezza alcolica una 40enne casalinga del luogo, già nota per precedenti vicende giudiziarie.

Ieri, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito del un sinistro stradale, i Carabinieri di Arbus hanno formalizzato la denuncia dopo che il 31 gennaio scorso, la donna era andata a collidere contro l’auto di un giovane operaio residente a Ussaramanna. Sottoposta al test etilometrico dai Carabinieri del Radiomobile di Villacidro, la donna aveva fatto registrare un tasso alcolemico di 1,79 grammi per litro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it