Tentata rapina questa mattina nella filiale della Banca di Arborea in via Giovanni XXIII a Santa Giusta. Due banditi hanno tentato di portare via il contenuto delle casse. L’arrivo dei carabinieri ha mandato in fumo il colpo e uno dei malviventi è stato bloccato.

I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 10. Erano in due, avevano i volti coperti e uno armato di pistola. Hanno fatto irruzione nella banca, ma non avrebbero fatto in tempo a prendere nulla.

Sul posto stava transitando una pattuglia dei carabinieri. I rapinatori, vendendo i carabinieri, sono fuggiti, ma uno di loro è stato subito bloccato dai militari dell’Arma.

Sono in corso le indagini per rintracciare il complice.

