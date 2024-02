Dany Cabras è ufficialmente arrivato al teatro Ariston di Sanremo, dove sarà il protagonista del Prima Festival, così come deciso dal direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, Amadeus.

Come ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, il content creator, con 4 milioni di follower su Tiktok, è stato direttamente contattato da Amadeus con un messaggio via Whatsapp. “In un primo momento ho pensato fosse uno scherzo”, dice Dany Cabras visibilmente emozionato, “ma dopo che gli ho risposto mi ha chiamato e mi son venuti i brividi, non ci potevo credere”.

“Stiamo parlando di un grande professionista della televisione – ha aggiunto Dany Cabras – e per me partecipare a questo Festival è un grande onore”. Poi il reality check dei genitori: “Quando l’ho detto a mio padre, che ha visto la chiamata, mi ha detto: ‘Bravo’, nient’altro”.

Una grandissima soddisfazione per lui che, partito quasi per gioco con dei video esilaranti che hanno subito conquistato i social, è arrivato al palco più ambito d’Italia. “Ci sarà sicuramente Titti – scherza Dany Cabras – ci sarà il mondo, sarà una grande emozione”.

