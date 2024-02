Il Metaverso è una dimensione tecnologica che, a differenza di quanto si tenda a pensare, travalicherà il mondo dei giochi e dell’intrattenimento, generando profonde trasformazioni anche nel settore dell’assistenza sanitaria.

Ecco perché, nei giorni scorsi, il direttore generale dell’Asl 3 di Nuoro, Paolo Sanna, ha presentato un progetto proprio sul Metaverso in un luogo insolito, dove persone che sperimentano limitazioni nella libertà e vita quotidiana potrebbero avere un deciso miglioramento nell’assistenza medico-sanitaria.

Si tratta della casa di reclusione di Mamone, dove un direttore altrettanto sensibile, quale Vincenzo Lamonaca, non ha avuto difficoltà a sposare senza indugio la proposta dell’Asl di Nuoro, con il sostegno del Provveditore regionale, Antonio Galati.

Sfruttando l’ormai collaudato sistema di teleassistenza e telemedicina, il progetto pilota del Metaverso a Mamone potrà rappresentare un vantaggio per l’assistenza ai pazienti delle case di reclusione, attraverso la costruzione di uno specifico modello di continuità assistenziale e di percorso individuale. Basti pensare alla possibilità di garantire una continuità di cura dopo la prima visita, monitorare i pazienti con patologie croniche e anche solo facilitare l’invio di referti.

“Le persone ristrette in carcere – spiega il direttore generale dell’Asl di Nuoro, Paolo Cannas – hanno spesso condizioni particolarmente difficili, legate anche alle difficoltà di spostamento, e le innovazioni della sanità digitale, come il Metaverso e la telemedicina, costituiscono un supporto prezioso. Noi parliamo di metaverso, che è un ambiente virtuale all’interno del quale si possono aprire infinite stanze, per infiniti argomenti, inclusa l’assistenza medico-sanitaria. Tutto questo in accordo con la direzione di Mamone e in un clima di grande unità di intenti e condivisione egli obiettivi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it