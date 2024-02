“Un piacere essere qui a Cagliari, sono molto felice. So già alcune cose di questa bella città e ho lavorato molto bene essere pronto a dare il mio contributo alla causa“. Si è presentato così questo pomeriggio il nuovo acquisto del Cagliari, il colombiano Yerry Mina.

Il difensore è arrivato dalla Fiorentina a titolo definitivo dopo una prima metà di stagione complicata, ma ora è pronto a ripartire. “Il sorriso è fondamentale per me, quando le cose non vanno bene questa è la mia arma per combattere e aiutare il prossimo“.

“Sono pronto per giocare. Preoccupato per Lukaku e la Roma? Sono loro che dovrebbero essere preoccupati di noi”. Mina ha poi parlato di una vecchia conoscenza colombiana del Cagliari. “Ibarbo? Una gran persona, ci sentiamo spesso. Mi ha parlato benissimo di questa città”.

