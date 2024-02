Era alla guida della sua auto quando improvvisamente è finita sopra la rotatoria di via Pisano a Cagliari. Per Silvana Santagati, 76 anni, i soccorsi purtroppo sono stati inutili. Fatale un malore, con il 118 che arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi. La pensionata poco prima aveva incontrato un familiare per un caffè, poi si era messa in strada con la sua auto che al sopraggiungere del malore è riuscita a fermare sulla rotonda, evitando così incidenti con altri mezzi.

