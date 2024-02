Il Cagliari deve muovere la classifica e all’Olimpico ad attenderlo ci sarà la Roma di Daniele De Rossi. Per mister Claudio Ranieri un ritorno a casa contro i giallorossi, ma la classifica non lascia spazio ai sentimentalismi. Le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa:

L’avversario. “Roma è sempre speciale per me, ma prima, durante e dopo la partita dovremo martellare perché abbiamo bisogno di punti. Loro amano il possesso palla, hanno tanta qualità, avrà il 60% di possesso palla e noi dovremo fare del meglio con il nostro 30%”.

I nuovi. “Mina è un giocatore che ha un bagaglio con tante battaglie, devo solo metterlo a punto fisicamente perché ha fatto pochi minuti, sperando non si faccia male perché è uno un po’ soggetto a infortuni muscolari. Gaetano è una mezzala con proiezione offensiva. Lunedì Spalletti, nella riunione degli allenatori, quando ha preso la parola ha parlato dei giocatori che avevano giocato di meno e ha parlato benissimo di Gaetano”.

Infermeria. “Sulemana non recupera, vedremo poi martedì se ci sarà alla ripresa. Shomurodov e Oristanio non li ho ancora a disposizione, ci vorrà ancora un mese. Sono diventati dei pesci perché stanno facendo solo piscina”.

