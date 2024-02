È stato decisivo l’allarme arrivato al 112 in tempo reale a far fallire il tentativo di rapina alla Banca di Arborea a Santa Giusta. Lo hanno reso noto il comando provinciale dei carabinieri di Oristano assieme al maresciallo dei carabinieri di Santa Giusta, Michele Manca.

Gli agenti hanno bloccato uno dei rapinatori: si tratta di 64enne di Serrenti, già noto per altre vicende. In mano aveva la sacca con i 94 mila euro che gli impiegati della banca gli avevano consegnato. Sequestrata la pistola giocattolo utilizzata per minacciare.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due malviventi con il volto coperto sono entrati all’interno della banca alle 9:30 circa. Si sono fatti consegnare il bottino, ma nel frattempo un impiegato ha fatto scattare l’allarme.

L’intervento degli agenti della locale stazione è stato decisivo assieme a quello di un luogotenente dei carabinieri in pensione che si trovava per caso nell’agenzia come cliente.

Sequestrata anche l’auto utilizzata per la rapina, mentre il secondo rapinatore è riuscito a scappare nelle vie secondarie vicine alla banca.

