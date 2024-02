Confronto con polemica quello accaduto ieri pomeriggio a Cagliari e organizzato da Confcommercio. Sul palco Alessandra Todde e Renato Soru, mentre Paolo Truzzu era collegato in video. Ad un certo punto il candidato del centrodestra si è scollegato e non è più tornato.

Secondo quanto rivela l’entourage, Truzzu aveva dato disponibilità dalle 15 alle 15:30 perché poi sarebbe stato impegnato nella campagna elettorale nei territori. Non venendo mai chiamato dal conduttore (Luca Telese), si è scollegato senza poter rispondere ad una domanda.

Sull’accaduto, è intervenuta la Todde. “Dispiace che per l’ennesima volta Paolo Truzzu si sia sottratto al confronto. Dispiace che la destra preferisca evitare i dibattiti anziché discutere sulle proposte per la Sardegna. Non sappiamo cosa vogliono fare per i sardi”.

