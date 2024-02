Poco più di un mese fa l’inaugurazione tra sorrisi e belle parole del nuovo viale Buoncammino, a Cagliari. Ieri sera, sabato 3 febbraio, un albero del viale è caduto creando dei disagi.

Per tutta la giornata di domenica 4 febbraio saranno in corso dei rilievi per capire le motivazioni del crollo. Intanto Ctm ha comunicato le deviazioni al traffico operate dalle forze dell’ordine poter garantire una viabilità senza pericoli.

“La Linea 8 direzione Monserrato arriverà fino all’ospedale civile e riscenderà da via Santa Margherita, Largo Carlo Felice, via Roma, Merello, Is Maglias. Linea 20 da viale Merello, Is Mirrionis effettuerà inversione alla rotonda e risalirà in via Is Mirrionis, Merello, Is Maglias. Linea 10 direzione Sant’Ignazio da viale San Vincenzo salirà in viale Buoncammino, via Giussani e viale Sant’Ignazio”.

Duro il commento di diversi cagliaritani alla notizia: “Se fosse passato qualcuno, avrebbe corso un rischio insensato. Non è possibile che un viale inaugurato un mese fa abbia questi problemi. Ma chi fa questi lavori è del mestiere?”.

