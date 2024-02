La Torres inizia a sentire la stanchezza di una corsa in classifica fatta, forse, oltre le proprie possibilità. I rossoblù perdono in casa contro la non irresistibile Sestri Levante per 1-0. Decisivo il gol di Pane su calcio di rigore sul finale della prima frazione.

I sassaresi hanno approcciato con molta vivacità la gara, ma alla lunga hanno perso via via fiducia. Andati sotto, non sono sembrati in grado di superare l’ostacolo e di ribaltare la gara.

Ora il Cesena si trova a +9 in classifica, saldamente in testa alla classifica. La Torres dovrà pensare solo a difendere la seconda posizione per potersi permettere dei vantaggi ai playoff di Serie C.

