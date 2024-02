Andrea Crippa, vice segretario della Lega, è convinto: alle elezioni comunali di Cagliari sarà il momento della Lega. “Spetta a noi l’onere e l’onore di indicare il candidato sindaco” ha detto.

Dopo il passo indietro fatto per l’indicazione del candidato presidente alle Regionali 2024, ora la Lega vuole veder restituita la lealtà e la responsabilità dimostrata.

Non sembra però un passo avanti fatto dal nulla. Da tempo, a Cagliari, pare certa la candidatura a sindaco di Gianni Chessa. Ci sarà da capire sia come andranno le Regionali e sia se questa proposta possa essere avanzata da Lega e Psd’Az assieme. O se il partito di Salvini ha in mente altri profili.

Di certo, la concorrenza nel centrodestra sarà ampia. Alessandra Zedda ha fatto un passo indietro proprio per puntare le amministrative cagliaritane. E nel lotto dei nomi ci sarebbero anche il vicesindaco Giorgio Angius e il presidente della Fit, Angelo Binaghi.

