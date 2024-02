La Dinamo Sassari si riscatta dopo le ultime due sconfitte e supera Varese per 86-80 al termine di una partita durissima. Arrivano due punti fondamentali in ottica classifica: i biancoblù si trovano a +6 dalla zona salvezza e a -2 dai playoff.

In più occasioni, la Dinamo ha provato a scappare via nel risultato. Venendo ripresa per ben quattro volte, con gli avversari indomiti a volersela giocare fino alla fine. Tanto da evitare di vedersi ribaltato il punteggio dell’andata.

Particolarmente ispirati Charampopoulos (24 punti) e Jefferson (21 punti), buona prestazione anche di Cappelletti e Diop.

