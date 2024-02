Notte di fuoco a Olbia. Questa notte intorno all’01.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di tre autovetture in via Clotilde Maria Lumbau. Il rapido intervento dei pompieri ha limitato i danni che comunque restano ingenti.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti e non si esclude l’origine dolosa del rogo. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.

