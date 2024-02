I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato ieri a Cagliari un 57enne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie.

I militari erano intervenuti poco prima presso l’abitazione della sorella convivente, di 10 anni più anziana. La pattuglia operante ha potuto constatare come poco prima della chiamata, al culmine di una lite, l’uomo avesse tirato i capelli alla sorella minacciandola di morte in presenza della figlia della donna, una trentaduenne residente a Capoterra, e del nipote di sette anni.

La vittima ha successivamente riferito di aver subito nel tempo ripetuti gravi maltrattamenti da parte del fratello, già querelato per condotte analoghe il 30 maggio scorso. Il 57enne è stato così condotto al carcere di Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it