Non ce l’ha fatta Francesca Usella, 35 anni di Orotelli, ricoverata da una settimana in Rianimazione al San Francesco di Nuoro in seguito a un grave incidente sulla ss 129, la “Nuoro-Macomer”.

La giovane è morta nel pomeriggio di ieri attorno alle 17.

Una settimana fa, Usella si stava recando a Nuoro da Orotelli, quando ha perso il controllo dell’auto ed è uscita fuori strada finendo contro un muraglione.

Le sue condizioni son risultate gravi fin da subito, ma giorno dopo giorno il quadro di salute stava migliorando. Nel pomeriggio di ieri, però, il tragico episodio.

