È arrivato ieri sera a Sanremo il makeup artist cagliaritano Manuele Mameli, noto per i suoi look realizzati per l’influencer Chiara Ferragni, che ha seguito anche lo scorso anno durante la kermesse musicale.

Per la 74esima edizione del Festival, però, Mameli non sarà dietro le quinte del palco dell’Ariston per seguire l’imprenditrice digitale milanese, impegnata a risolvere il caso Pandoro. Quest’anno, il truccatore sardo si occuperà del makeup della pluripremiata cantante Alessandra Amorso, in gara con il brano “Fino a qui”.

Dal 6 al 10 febbraio, quindi, il makeup artist partito da Cagliari anni fa alla volta di Milano, avrà una nuova occasione per far conoscere il suo talento in prima serata su Rai Uno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it