Torna al Festival di Sanremo la nota cantante pugliese, Emma, dopo due anni di stop, con il brano “Apnea”, che i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare.

Le acconciature che mostrerà per la 74esima edizione della kermesse musicale sono firmate dall’hairstylist sardo Andrea Soriga, già conosciuto gli anni scorsi per aver curato la lunga chioma di Elodie, finendo sulle più importanti riviste di moda.

Quest’anno, Soriga seguirà quella dell’artista barese, come anticipato dallo stesso nelle sue story su Instagram, e chissà che non stupirà nuovamente i più attenti ai look del Festival della musica italiana più atteso dell’anno.

