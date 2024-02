Ennesimo incidente mortale sulle strade sarde.

Alle 14 circa di questo pomeriggio, una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta sulla sp 128 per Siligo in seguito ad un grave sinistro stradale, dove un uomo ha perso la vita.

Gli uomini del 115 hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente a cause delle condizioni dell’autovettura. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sul posto anche 118 e Carabinieri di Torralba.

