Al Cagliari si è spenta la luce: la Roma si impone per 4-0 all’Olimpico. Ed è crisi nera per i rossoblù, alla terza sconfitta consecutiva. A segno Dybala (doppietta), Pellegrini e Hujsen.

Gli uomini di Ranieri non sono entrati quasi mai in partita. Troppo pavidi, troppo in balia delle giocate dei padroni di casa. Così i gol sono arrivati uno dopo l’altro, senza che i giallorossi potessero soffrire realmente alcuna sortita.

Non è sembrato avere le redini della squadra mister Ranieri: squadra remissiva, cambi tardivi, gestione tattica rivedibile. È evidente che servirà far passare la tempesta per ritornare a conquistare i punti necessari per la salvezza.

La Partita.

Parte forte la Roma, che dopo due minuti è già in vantaggio: Pellegrini approfitta di una amnesia difensiva rossoblù per l’1-0. Il Cagliari fatica ad entrare in partita e i giallorossi potrebbero anche raddoppiare, ma Cristante colpisce il palo. Al 23’ grande azione corale della Roma, Lukaku fa il velo e Dybala insacca il 2-0. Per avere uno squillo cagliaritano bisogna attendere fino al 40’ quando Petagna impegna Rui Patricio. Un minuto più tardi annullato per fuorigioco un gol di Lukaku, mentre il Var cancella un rigore su Lapadula.

Azzi apre la ripresa con un sinistro fuori misura. Ma al 51’ è ancora Roma in gol: Dybala trasforma il calcio di rigore decretato su tocco di mano di Petagna. Al 59’ ancora giallorossi a segno: angolo dalla destra, Hujsen stacca più alto di tutti ed è 4-0. Scuffet si oppone a Lukaku, Bove segna anche il quinto gol ma il segnalinee annulla.

