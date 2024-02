Prima il colpo fallito a Santa Giusta alla Banca di Arborea, adesso la droga: si aggrava la posizione di Antonio Marras. Il 65enne di Serrenti si trova rinchiuso nel carcere di Massama. Era stato fermato venerdì scorso con 94 mila euro in una borsa.

L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio. Ma nella perquisizione effettuata nella sua abitazione sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina e 100 di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Marras dovrà rispondere quindi, non solo di tentata rapina aggravata in concorso, ma anche di detenzione di sostanze stupefacenti. I suoi avvocati sarebbero propensi a chiedere per lui il trasferimento in una comunità.

