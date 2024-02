San Valentino si avvicina, e tutte le città d’Italia si preparano a celebrare la festa degli innamorati. Ma quali sono le località più romantiche del Belpaese?

Lo svela una classifica stilata da Amazon.it, che ha preso in considerazione le città che hanno acquistato più romanzi rosa nel 2023, in base del numero di vendite pro capite sia di eBook che di libri cartacei.

Nella top 10 delle città italiane, Siena si piazza al primo posto, seguita da Cagliari, che si conferma anche quest’anno al secondo posto, mentre Pavia vola dall’ultima posizione dello scorso anno al terzo gradino del podio.

Al quarto postofa la sua comparsa la prima new entry di quest’anno: Vicenza, i cui abitanti non rinunciano mai ad un romanzo d’amore sul comodino. A seguire la città del Palladio è Trieste, che rimonta dal sesto al quintoposto e apre le porte a Gallarate (VA) – in sesta posizione – dove l’attrazione per i libri rosa continua ad aumentare di anno in anno. Immancabili, poi, gli inarrestabili meneghini che portano Milano dall’ottavo al settimo posto.

Chiudono la classifica i sanremesi in ottava posizione e due città che tornano nella classifica del 2023: Padova (nono posto), dove si potrà anche rimanere senza porte, erba e santi (Padova è detta, infatti, “la città dei tre senza”) ma di certo mai senza libri; e Verona (decimo posto), la città dell’amore per eccellenza.

