“Noi abbiamo fatto una norma molto significativa e importante che ha dato nuovi poteri sia all’Antitrust, che anche stamattina ha aperto non a caso un’ulteriore indagine, sia all’Autorità dei trasporti per rendere trasparente il mercato delle compagnie aeree”. Queste le parole del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in visita ieri a Cagliari in occasione del convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano “Transizione Industria 5.0”.

Presente all’incontro anche il sindaco cittadino, Paolo Truzzu, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio.

“Ci muoviamo anche con la Commissione europea – ha aggiunto l’esponente del governo – che finalmente ha aperto un focus sull’anomala crescita dei prezzi delle compagnie aeree. Giovedì in un vertice incontrerò a Bruxelles i commissari della competitività e dell’industria per porre la questione all’attenzione dell’Europa”. “Nel provvedimento che abbiamo realizzato – ha spiegato Urso – si prevede che per le nuove gare in concessione, come per la Sardegna, dovrà essere d, mentre per quelle già in essere c’è quello che si è messo in campo attivando le autorità terze, che possono servire a calmierare i prezzi”.

