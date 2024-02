Controlli a tappeto nella giornata di ieri negli ovili del Cagliaritano.

Cinquanta i carabinieri impiegati nell’operazione provenienti dalle Stazioni di Sestu, Selargius, Monserrato, Burcei, Quartu, del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari, dello Squadrone eliportato cacciatori di Sardegna di Abbasanta e del Nucleo elicotteri di Elmas.

Durante i controlli, è stato fermato un allevatore, 53enne di Dolianova, al quale sono state contestate mancanze inerenti allo sfruttamento del lavoro.

Poco dopo, i militari dell’Arma hanno intercettato due uomini incappucciati, mentre erano appostati nei pressi di alcune abitazioni isolate in località “Marginarbu”. Dopo l’intervento di alcune pattuglie, i due sono stati fermati e identificati.

Si tratta di due fratelli di Siliqua di 47 e 42 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Nel giubbotto del secondo i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico con lama di 12 centimetri del tipo pattadese e lo hanno denunciato per porto di arma bianca di genere proibito.

Nell’auto dei due, invece, i militari operanti hanno poi rinvenuto uno zaino contenente molteplici attrezzi idonei allo scasso, mentre un secondo zaino, anch’esso riempito di oggetti utili ad un’effrazione, come cacciaviti ed altro era stato nascosto dai due nella vegetazione poco distante dal luogo dove erano stati rintracciati.

Sono stati pertanto denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La loro auto era sprovvista di copertura assicurativa ed era già stata sottoposta ad un precedente sequestro amministrativo, motivo per il quale è stata ancora sequestrata e affidata in deposito giudiziale ad una società specializzata di Decimomannu.

Durante il medesimo servizio, dall’elicottero è stata individuata in aperta campagna, in località “Parione”, un’auto Kia Niro di proprietà di una società di Scandicci, rubata e parzialmente cannibalizzata. Erano già state portate via le gomme. È stata restituita ai legittimi proprietari.

Sono stati, infine, controllati 30 veicoli fra i quali uno sequestrato e 55 persone delle quali due contravvenzionate ai sensi del codice della strada. Sono anche state controllate dodici persone ristrette agli arresti domiciliari.

