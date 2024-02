Una manifestazione d’interesse per rilevare gli stabilimenti Sanac in Sardegna e in Toscana. La conferma è arrivata direttamente dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in visita oggi agli stabilimenti dell’azienda nell’Isola insieme alla sottosegretaria Fausta Bergamotto.

“Da un lato sembra che si stia profilando una soluzione di alto profilo industriale, importante, capace di rilanciare gli stabilimenti” ha detto Urso. “In questa settimana dovremmo riuscire a dare una svolta per la governance dell’ex Ilva, così anche Sanac potrà tornare ad essere committente”.

Urso ha poi spiegato i prossimi step. “Il nostro obiettivo è quello di realizzare entro giugno un piano siderurgico nazionale che prevede nel nostro Paese un rilancio basato su quattro grandi poli: le acciaierie del Nord, il polo di Piombino, le acciaierie di Terni e quello di acciaierie d’Italia ex Ilva”.

