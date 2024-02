Prosegue con il nono giorno di protesta il presidio di pastori e agricoltori al porto di Cagliari. I manifestanti restano posizionati davanti al molo Dogana, rallentando l’ingresso e l’uscita dei camion dal cancello, mentre Carabinieri e Polizia Locale sono disposti a garantire la sicurezza e la gestione del traffico all’ingresso di Cagliari.

La protesta continua a svolgersi in maniera pacifica e per oggi è in prevista una marcia nel Largo Carlo Felice. Intanto, secondo quanto annunciato da Roberto Congia, uno dei portavoce della protesta nell’Isola, gli organizzatori stanno programmando una trasferta a Roma in occasione della manifestazione nazionale. Domani una delegazione sarda sarà nella capitale proprio per discutere del programma.

