“Ci dispiace per i tifosi che ci hanno seguito, anche all’Olimpico erano in tantissimi e non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno nonostante il risultato”. Ha espresso così la propria delusione Gabriele Zappa, esterno rossoblù che ha parlato dopo Roma-Cagliari 4-0.

“Prendere un gol dopo un minuto ti taglia le gambe” ha sottolineato Zappa. “C’eravamo anche parlati prima della partita nello spogliatoio, proprio per dirci di entrare subito tosti in campo, perché nelle partite precedenti c’è voluto uno schiaffo prima di reagire. Ma purtroppo abbiamo preso gol subito”.

