La Corte d’appello di Sassari ha confermato una condanna a 10 anni di reclusione per il trapper romano Elia Di Genova, alias Elia 17Baby. È stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio: aveva accoltellato alla schiena la guardia giurata sassarese Francesco Piu nell’agosto del 2022 a Porto Rotondo.

Lo scorso giugno, il giovane aveva ricevuto una condanna in primo grado. Sui social, il trapper si era vantato della decisione dei giudici, prendendo anche in giro la vittima. In appello è stata confermata una provvisionale di 100mila euro e la libertà vigilata per 3 anni.

L’aggressione era avvenuta al termine di una discussione fra un gruppo di giovani romani, tra cui Elia 17Baby, e gli addetti alla sicurezza di un locale notturno. Nella discussione si era intromesso anche Piu, cercando di placare gli animi.

Secondo quanto emerso in primo grado, Piu era stato aggredito alle spalle dal gruppo, che lo aveva colpito con calci e pugni anche mentre era a terra. La pugnalata aveva lesionato la colonna vertebrale costringendolo su una sedia a rotelle e a una lunga e complicata riabilitazione, non ancora conclusa.

I legali del trapper hanno annunciato che faranno ricorso contro la decisione dei giudici.

