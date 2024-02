Gli uomini della Sezione Radiomobile sono intervenuti ieri sera, intorno alle 19.30, nel quartiere della Marina all’angolo tra via Roma e via Napoli per una lite tra due extracomunitari. La colluttazione sarebbe scaturita per futili motivi e ha coinvolto un 29enne pakistano e un afghano di 34 anni.

I due incensurati si sono procurati lievi lesioni e sono stati trasportati rispettivamente presso gli ospedali SS. Trinità e Brotzu di Cagliari.

