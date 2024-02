“Sempre il solito. Il più spaccone e il peggiore giocatore”. Questo il duro commento del giornalista colombiano Ivan Meija Alvarez sulla prestazione di Yerry Mina in Roma-Cagliari.

Il nuovo difensore rossoblù ha debuttato all’Olimpico in una sfida difficile, dove la squadra sarda è uscita sconfitta per 4-0 contro i capitolini e Mina ha dato vita a un duello personale con Lukaku.

Tanti scontri al limite del regolamento e non sono mancati nemmeno i faccia a faccia con il belga. Due colossi che si sono scontrati in campo per 67 minuti, fin quando Ranieri non ha deciso di sostituire l’ex Fiorentina. Intanto nella goleada della Roma è mancata proprio la firma di Lukaku, non un caso.

