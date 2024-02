Arriva il primo sì per le Domus de janas come patrimonio mondiale dell’umanità. La proposta è stata accolta dalla Commissione Nazionale Unesco che segna così il primo vero successo per il comitato promotore guidato dal Centro Studi Identità e Memoria, sostenuto dalla Regione Sardegna e dalla Rete dei comuni delle Domus de janas, che coinvolge 37 amministrazioni con Alghero capofila.

Ora la discussione si sposterà a Parigi, dove verrà valutata la conformità dei criteri proposti con le linee guida Unesco, mentre per il verdetto definitivo bisognerà aspettare il 2025.

