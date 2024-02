Dopo aver conquistato la top 5 nella prima puntata di Sanremo, Mahmood si prepara a salire sul palco dell’Ariston per la seconda giornata del Festival più atteso dell’anno.

Con il suo brano “Tuta gold”, l’artista di origini sarde, è già in vetta alle classifiche musicali, e c’è chi lo propone dall’estero per il prossimo Eurovision Song Contest.

Ma dietro le quinte, Mahmood si prende qualche momento di relax insieme alle sue hairstylist…e alla mamma, Anna Frau, la sua fan numero uno, che lo videochiama mentre si sistema i capelli per la seconda esibizione.

Un sostegno fondamentale, come ha sempre ricordato lo stesso Mahmood che dopo aver vinto per la prima volta a Sanremo nel 2019 con il brano “Soldi” – la seconda sarà nel 2022 insieme a Blanco con “Brividi” -, si era subito fiondato ad abbracciare la mamma dicendole in dialetto “ja ti la creias crasa”.

Da lì il grande successo internazionale. E ora di nuovo sul palco con un brano che è già una hit.

